I volumi in concorso per 'I fiori blu' disponibili nella biblioteca ospedaliera del 'Riuniti'

Il premio letterario “I fiori blu” è sbarcato nella biblioteca 'Lory Marchese” del Policlinico “Riuniti' di Foggia. Al termine della conferenza stampa di presentazione del premio, infatti, la presidente e direttrice artistica Alessandra Benvenuto ha consegnato una copia dei 14 volumi in concorso ai volontari della biblioteca che si sono occupati della catalogazione e dell’inserimento nel fondo librario, accessibile a tutti i pazienti e agli operatori del Policlinico.

“Ringraziamo di cuore l’associazione I Fiori Blu e Alessandra Benvenuto - sottolinea Laura Pipoli, presidente della Confraternita di Misericordia di Foggia che, in collaborazione con il Csv Foggia e il Ce.S.eVo.Ca. gestisce la biblioteca ospedaliera grazie ad una convenzione con il policlinico - per il pensiero che, ogni anno, dedica alla nostra realtà. I volumi in concorso, tutti interessanti e prestigiosi, sono ora disponibili per i lettori nei reparti. Siamo felici di poter contribuire, nel nostro piccolo, alla promozione di un premio prestigioso in un contesto, quello ospedaliero, in cui la lettura può diventare una medicina per l’anima”.

La biblioteca, inaugurata a marzo 2019, è dedicata a Lory Marchese, volontaria scomparsa prematuramente, ma tra le prime ad attivarsi per la nascita di un centro lettura in ospedale. Il progetto è stato realizzato nella convinzione che i libri possano curare, alleviare, sostenere: sempre più spesso, infatti, la lettura viene adottata come pratica di accompagnamento per i percorsi di guarigione.

“Per questo motivo – aggiunge Laura Pipoli - abbiamo pensato che beneficiari del nostro servizio possono essere tutti coloro che, a vario titolo, si trovano in ospedale: degenti, personale, familiari e visitatori. Il valore aggiunto è dato dai giovani volontari in servizio civile che si occupano della promozione della lettura in corsia, ma anche della catalogazione e della promozione delle attività sui social network”.