Pasticceria dona dolci agli anziani soli di Apricena

Quest'anno l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Apricena, a causa delle restrizioni legate all'emergenza da Covid-19, non ha potuto organizzare il consueto pranzo dell'Epifania, previsto per gli anziani soli.

Non è mancata però la solidarietà da parte di una pasticceria del posto. che in collaborazione con il sindaco Antonio Potenza e con l'assessore Agata Soccio, ha donato dolci e mascherine a tutti gli anziani soli della città per non far mancare loro il supporto morale.

A sostenere l'iniziativa sono state le associazioni Avea e Croce Rossa, attraverso le quali è stata possibile la consegna in totale sicurezza. "Piccoli gesti, quelli della pasticceria 'L'Arte di Luciano' che, con il prezioso ausilio dei volontari, regalano coccole e sorrisi, ora come ora importanti più che mai".