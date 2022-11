Rinunciano al premio del torneo aziendale e donano il tutto a Casa Sollievo

Rinunciano alla premiazione del torneo di calcetto aziendale e devolvono il ricavato al reparto di Oncoematologia pediatrica di ‘Casa Sollievo della Sofferenza’. E’ il bel gesto realizzato dai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato oggi, 23 novembre, hanno consegnato alla coordinatrice di reparto (per mezzo bonifico) la prima tranche dell’importo, di complessivi 800 euro.

I dipendenti hanno devoluto la cifra, rinunciando alla premiazione del torneo di calcetto aziendale, sul conto corrente della Fondazione di Casa Sollievo, che andrà a sommarsi ad altre donazioni per l'installazione di un nuovo impianto di climatizzazione presso la struttura di ‘Day Hospital’ dello stesso reparto. Inoltre è stato donato del materiale scolastico gentilmente offerto da un esercizio commerciale che ha medesima la causa.

Un’altra quota parte sarà devoluta a fine anno a seguito di una lotteria promossa da alcuni sponsor. “Ringraziamo le imprese appaltatrici Salto System e Af Frigoclimaimpianti, che lavorano per il Gruppo Fs, l'attività commerciale Bruno Parrucchieri, per aver partecipato donando un contributo direttamente sul conto corrente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza”, spiegano i dipendenti FS. “Il nostro augurio a tutti i piccoli guerrieri è quello di suonare al più presto la campana della vittoria e ringraziamo tutto il personale socio-sanitario per la dedizione e professionalità che donano ai piccoli e ai loro genitori”.