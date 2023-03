Due campi di calcio a 5 per la Parrocchia San Francesco Antonio Fasani: il dono dell'associazione Daunia Viva

"Donare fa sentire più felici noi stessi e gli altri; donando si creano legami e relazioni che fortificano la speranza in un mondo migliore", Papa Francesco.

L'Associazione Daunia Viva Odv di Foggia ha il piacere di annunciare che domenica 2 aprile, alle ore 12:15, si terrà la cerimonia di consegna e inaugurazione dei nuovi campetti da calcetto a 5 e polivalente donati alla Parrocchia San Francesco Antonio Fasani di Lucera.

La donazione da parte dell'Associazione Daunia Viva permetterà alla comunità parrocchiale e, in generale, a tutta la cittadina di Lucera, di godere di due nuovissimi campi da gioco utilizzabili non solo per partite di calcetto, ma anche per altre attività sportive come tennis, pallacanestro e pallavolo.

Dalla costituzione ad oggi l’associazione ha già promosso numerose attività a favore di enti e associazioni del terzo settore. In particolare, durante il corso dello scorso anno sociale, grazie alle donazioni in denaro ricevute da imprese che perseguono i medesimi fini associativi e benefici, sono state svolte iniziative soprattutto a favore delle comunità di accoglienza per minori della Provincia di Foggia e donate altresì derrate alimentari per famiglie bisognose e Caritas Diocesane.

Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il Presidente e tutti i soci fondatori, oltre al Parroco Don Luigi Tommasone, che benedirà contestualmente i due campetti. Il progetto è stato realizzato dalla ditta Urban Project di Rionero in Vulture.

L'Associazione Daunia Viva ODV è un'organizzazione che si impegna per il miglioramento della qualità della vita delle persone attraverso progetti sociali e culturali, questa donazione è solo l'ultimo gesto fattivo del suo impegno a favore della comunità di Lucera, per rafforzare la coesione sociale e sostenere l'attività sportiva, soprattutto quella giovanile.