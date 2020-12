La magia del Natale arriva in corsia: doni e buoni spesa ai piccoli guerrieri ricoverati a Casa Sollievo e ai Riuniti

Basta un semplice click per compiere un gesto di solidarietà e riportare il sorriso sul volto di bambini e famiglie che lottano quotidianamente contro malattie e che ora sono costrette a fare i conti anche con il Covid, un altro nemico che renderà questo Natale diverso da tutti gli altri.

Il GrandApulia ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che consentirà al centro commerciale di donare un euro per ogni condivisione, fino ad un massimo di 7000.

Il ricavato sarà devoluto, sotto forma di doni e buoni spesa, ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, Chirurgia pediatrica e Neuropsichiatria infantile del Policlinico Riuniti di Foggia e in quello di Oncoematologia Pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

Non è un caso che il Centro Commerciale GrandApulia abbia scelto come testimonial del video Martina Luoni, la ventiseienne milanese malata di cancro che di recente ha diffuso su Instagram un video-denuncia personale sulla sospensione delle operazioni per malati oncologici a causa del sovraffollamento da Covid in Lombardia.

L’iniziativa, organizzata con la partecipazione dell’Ipermercato Carrefour e del punto vendita ToysUniverse di GrandApulia, si avvarrà del supporto dell’Associazione Agape Onlus (Associazione Genitori e Amici Piccoli Emopatici) di San Giovanni Rotondo.

Per raggiungere le 7000 condivisioni c’è tempo fino al 20 dicembre (clicca qui). Un gesto semplicissimo che permetterà di far vivere l’emozione del Natale anche a chi non potrà trascorrerlo nel calore della propria casa.