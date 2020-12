Regali ai piccoli più bisognosi: nel reparto di Pediatria donati completini e corredini ai piccoli pazienti

Anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie appena trascorse, il Comune di San Severo, attraverso gli assessorati alla Gentilezza, alle Politiche Sociali ed alla Cultura, si è attivato per restare vicino alle famiglie più bisognose che hanno i propri piccoli quali pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale civile Teresa Masselli Mascia.

"Abbiamo voluto ancora una volta essere vicini ai più piccoli che hanno bisogno e necessità – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, l’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela De Vivo e gli Assessori Simona Venditti e Celeste Iacovino – anche perché la Gentilezza non può essere fermata neppure dal perdurare di questa brutta pandemia. Grazie innanzitutto alla concittadina Rosalba Pistillo che è stata il cuore pulsante di questa iniziativa, attivandosi per raccogliere donazioni di completini e corredini per i più piccoli, in particolare grazie al generoso contributo del negozio intimo Romano, davvero vicino e sensibile. Purtroppo il virus non ci ha consentito di consegnare personalmente la donazione, ma la preziosa collaborazione del primario di Pediatria, il dr. Matteo Mariano e della caposala Carmela Caposiena, ha permesso che tutto il materiale donato giungesse ugualmente nel reparto. Un piccolo gesto di gentilezza in questo anno terribile”.