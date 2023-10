'Oro rosso' di Domenico la Marca tra i finalisti del contest 'Eticanto'

Ci sarà anche Domenico la Marca sul palco di ‘Eticanto – Canzoni di questo mondo’, il contest musicale inserito all’interno di ‘FestiValori’, il Festival che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla necessità di adottare un’economia e una finanza diverse dal modello attuale che si terrà a Modena dal 20 al 22 ottobre.

Il 21 presso il circolo ARCI Vibra di Modena, il cantautore manfredoniano farà parte del quartetto finalista della gara (promossa da ‘Fondazione Finanza Etica’, ‘Valori.it’, GIT-Gruppo di Iniziativa Territoriale dei soci di Banca Popolare Etica di Modena e provincia, e dal Circolo ARCI Vibra) che ha come tema “un altro futuro”, declinato in tema di sostenibilità, giustizia sociale, equità e ambiente. Eseguirà vari brani tratti dal suo ultimo album intitolato ‘Oro Rosso’.

Si tratta di canzoni nelle quali affronta temi legati all'etica e alla sostenibilità mettendo in evidenza problematiche di sfruttamento, dilemmi etici ed economici, e le ingiustizie nelle vite delle persone. Brani che non sono solo di denuncia, ma soprattutto un invito alla responsabilità e al consumo consapevole per difendere la dignità umana. Punto forte dell’album, infatti, è il fatto di essere un concentrato di canzoni nate “sul campo”, ovvero durante la sua esperienza nel campo del sociale presso il ‘Centro Interculturale Baobab’ e i ghetti, e con il progetto ‘No Cap’ contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato.

A decretare il vincitore di ‘Eticando’ sarà una giuria composta da personalità del mondo della musica, del giornalismo musicale e della finanza etica.