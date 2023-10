Il docufilm ‘Erosione inversa’ ed è il nuovo progetto musicale di Corde Sciolte

Si chiama ‘Erosione inversa’ ed è il nuovo progetto musicale di Corde Sciolte, il duo composto da Andrea Resce e Nunzio Ferro, vincitore del bando ‘Puglia Sounds Producer 2023’ (operazione finanziata a valere sul ‘Fondo Speciale per la Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 40 art. 15 comma 3’). Il brano sarà distribuito gratuitamente nelle prossime settimane sulle pagine social degli artisti e del produttore, la Wildratfilm di Niki Dell’Anno.

Il gruppo, che già si è fatto notare nell’ultimo anno, suona fusion, un melting pot che lega antiche architetture barocche e le dipinge di follie jazz manouche e sonorità del sud del mondo. Nunzio Ferro nel 2019 ha registrato un cd per l'etichetta Da Vinci Jazz, mentre Andrea Resce dal 2019 collabora con la cantautrice inglese Hattie Webb e nel 2022 è stato co-autore della colonna sonora del docufilm ‘Il gioco di Silvia’. Dal 2019 Corde Sciolte ha suonato in Francia, Belgio, Svizzera, Spagna e Inghilterra.

Niki Dell’Anno, invece, con la sua Wildratfilm si occupa di progetti video di storytelling e marketing territoriale per enti come Regione Puglia, Apulia Film Commission, Consolati e Ambiasciate italiane. Ha anche realizzato progetti di storytelling a mezzo video per grandi marchi, ha firmato la regia di tre documentari antropologico-musicali, oltre a diversi live con musicisti del calibro di Chick Corea e Tuck & Patty. Negli ultimi 4 anni ha realizzato una dozzina di videoclip musicali tra i quali ‘Shakespeare's Shores’ di Hattie Webb, arpista e corista di Leonard Cohen.

Per quanto riguarda il progetto, l’erosione carsica che dà il titolo al lavoro è un fenomeno che ha come protagonista l’acqua, capace di sciogliere le rocce e modellarle a volte in meravigliose grotte o gole. Così come la musica che, impalpabile, riesce ad arrivare fino all’anima degli uomini sciogliendo i suoi minerali più nascosti, disegnando nuovi paesaggi umani.

Maturata questa similitudine e rileggendo la musica primitiva di Marius Schneider, a Resce e a Ferro è nata l’idea, poi concretizzata grazie all’incontro con Dell’Anno, di questo docufilm musicale che sarà distribuito in 4 episodi ambientato in 4 luoghi fortemente evocativi della Capitanata. Un’importante peculiarità è che anche le registrazioni audio, a cura della ‘Croma Production Studio’ di Feliciano Chiriaco, sono in presa diretta nelle location – divenendo dei veri e propri studi di registrazione – dove il suono ambientale è co-protagonista musicale. Nei prossimi giorni saranno svelate le location che fanno di questo progetto anche uno strumento di valorizzazione della Capitanata.