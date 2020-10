Giovanni Natale, il dj producer di Foggia è tra i talenti più apprezzati. La sua 'All I need' su Ensis Records

Giovanni Natale, in arte dj Natale, è un dj/producer originario di Foggia, classe ’98, che oggi ha rilasciato la sua canzone ‘'All I need’' su Ensis Records, una delle etichette più importanti della musica al mondo, che ha anche lanciato diversi artisti internazionali. La sua canzone è stata inclusa in una raccolta chiamata '’New Talents’ ovvero una raccolta di nuovi talenti da tenere sott’occhio.

Dj Natale ha creato questo pezzo nel periodo del lock-down perché sentiva che gli mancava qualcosa per superarlo. In quel momento così brutto, non solo per lui ma per l’intero mondo, la cosa che gli mancava di più era l’amore di una ragazza, il condividere qualcosa di forte con qualcuno di significativo può sembrare banale ma per lui in quel momento era importante perché nei momenti brutti, qualsiasi essi siano, si ha bisogno di amici ma anche di qualcosa di più forte dell’ amicizia, quel qualcosa l’ha trovo nella bellezza dell’amore.

Una cosa molto importante che fa onore al giovane dj foggiano Giovanni Natale, è che si è sempre battuto a favore della propria città, perché Foggia è sempre stata vista come una città pessima e piena di criminalità, e quindi l’ha sempre difesa e portata ovunque con sé nel cuore.

Cosa che si può notare anche dalle sue canzoni, infatti il suo primo singolo intitolato ‘’Fovea’’ e lanciato nel mondo musicale da un’etichetta londinese, porta una copertina con sopra un’immagine della fontana di Foggia insieme alla villa comunale, in onore proprio della sua città alla quale è da sempre molto legato.

Follow Dj Natale

https://www.instagram.com/officialdjnatale/

https://www.facebook.com/NataleDJ/

https://open.spotify.com/artist/2NFzaW8cXQdR7d4aOUQfiR

https://www.beatport.com/artist/dj-natale/724633

https://www.1001tracklists.com/artist/1jkk7mh4/dj-natale/index.html