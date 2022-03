Il Direttore Marittimo Contrammiraglio Vincenzo Leone in visita alla Capitaneria di Porto di Manfredonia

Ad accogliere il Direttore Marittimo, il Comandante della Capitaneria di porto, Capitano di Fregata Giuseppe Turiano. Il Contrammiraglio Leone ha quindi incontrato in assemblea (con l’adozione delle necessarie precauzioni anti-contagio da Covid-19) una rappresentanza del personale militare e civile in forza alla Capitaneria, esprimendo parole di vivo apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza che viene riposta nell’assolvimento degli incarichi istituzionali.

Sempre nel corso del breve intervento il Direttore Marittimo ha sottolineato l’importanza del Compartimento Marittimo di Manfredonia, che quotidianamente opera in un contesto territoriale particolarmente delicato, garantendo il proprio personale supporto. Dopo il rituale scambio dei crest e la firma sul giornale storico della Capitaneria di Porto, il Direttore Marittimo ed il Comandante Turiano si sono recati presso il Municipio di Manfredonia dove hanno avuto un breve incontro con il Sindaco di Manfredonia, Ing. Gianni Rotice.

Nel corso dell’incontro il Direttore Marittimo ha assicurato la piena disponibilità da parte dell’Autorità Marittima nella ricerca di soluzioni comuni aventi ad oggetto la tutela dell’ambiente e le attività connesse ai pubblici usi del mare e del porto.

L’ammiraglio Leone ha anche avuto parole di vicinanza per il ceto peschereccio, che così come sta avvenendo in altre marinerie d’Italia, ha iniziato lo stato d’agitazione per protestare contro l’aumento dei prezzi e in particolare del gasolio. Le visite istituzionali sono proseguite nella città di Foggia dove il Contrammiraglio Leone e il Comandante Turiano hanno incontrato le più alte cariche istituzionali e in particolare sua eccellenza dott. Carmine Esposito prefetto di Foggia, il Procuratore Capo dott. Ludovico Vaccaro e il Questore di Foggia dott. Paolo Sirna.

Gli incontri sono stati prolifici ai fini di un bilancio delle attività svolte dalla Guardia Costiera negli ambiti di competenza e per parlare dei futuri obiettivi comuni da perseguire. Tutte le principali autorità della provincia hanno formulato all’ammiraglio Leone i migliori auspici per l’importante incarico da poco assunto ringraziandolo per la reciproca e sinergica collaborazione istituzionale.