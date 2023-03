In uscita Diomede, speciale su Bovino e la proposta dei rosoni delle cattedrali 'Patrimonio dell'Umanità'

Alla vigilia del primo anno di vita, anche questo numero della rivista foggiana 'Diomede. Tra passato e futuro', presenta numerosi servizi, chicche, interviste e curiosità storiche. Con il terzo Focus, copertina e grande spazio dedicati a Bovino e alla sua grande bellezza.

Come Sant’Agata di Puglia e Biccari, anche Bovino è stata insignita della 'Bandiera Arancione' del Touring Club d’Italia. Ma questo comune è ed ha molto altro: rientra nel Club dei 'Borghi più Belli d’Italia' ed è stato riconosciuto dal Ministero 'Città d’Arte'.

A questi tre importanti riconoscimenti si sommano altre quattro pregnanti definizioni: Bovino è il Borgo degli 800 portali di pietra; è la città delle Stele; è la Porta del Romanico pugliese ed è la Città dell’Illuminismo francescano. L’abbiamo perlustrata da cima a fondo perché la visitiate in ogni periodo dell’anno.

Nel sommario di questo numero – tra gli altri interessanti articoli – la proposta di far rientrare tra i siti 'Patrimonio dell’Umanità' dell’Unesco anche i rosoni delle splendide cattedrali di Capitanata e di Puglia; l’altro sconosciuto quotidiano – 'Il Rinnovamento' – che Foggia ha avuto, dopo il 1874 e prima del 1983; uno sguardo alla stampa di Capitanata durante il Fascismo; la battaglia per restituire alla sua primitiva bellezza Palazzo Trifiletti; la scoperta della Collezione di santini di Emilio Berlantini, tra le più imponenti d’Italia e che lascia senza fiato per bellezza e rarità di taluni esemplari; la storia del misterioso Kirloy, un originale graffito rilevato anche a Foggia durante la 2a Guerra mondiale; la bella figura di Ernesto De Maio, annullata durante il Fascismo e che risplende nel libro di Alfonso Palomba; la scoperta di come, quando e con chi nacque il teatro dialettale foggiano in un raro articolo di Gino La Capria; una chicca sportiva legata alle Olimpiadi del 1956 quando, nella lontana Australia, partecipò con la nazionale italiana di canottaggio anche Antonio Amato, un giovane marinaio delle Isole Tremiti.

Molto spazio, poi, riservato a teatro, cinema e musica con le interviste a due interessanti figure – l’attore foggiano Roberto Galano e il regista manfredoniano Vincenzo Totaro – e la scoperta di un originale Cd musicale realizzato da tanti “cantastorie” di Capitanata.

Dulcis in fundo, le apprezzate rubriche di apertura (Accadde Oggi; Associazioni benemerite in vetrina, recensioni librarie) e di chiusura con cinque Quiz e quattro difficili Foto-Quiz, le cui risposte vengono riportate in questo stesso numero, come in tanti chiedevano. “Quattro numeri fa – sottolinea l’editore Francesco de Vito – “Diomede” tornava nelle edicole e librerie di Foggia e di parte della provincia, per ‘segnare’ il territorio con una presenza più marcata e significativa. Scopriamo, numero dopo numero, che la rivista continua a non deludere le aspettative di lettori, abbonati e inserzionisti”.

La rivista è in vendita nelle edicole e librerie di Foggia, e nei comuni principali della provincia, oltre che spedita in abbonamento postale in tutta Italia.