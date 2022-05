Erbacce e 'forasacchi' ovunque: "Il mio maltese ha rischiato di perdere un occhio"

Buonasera FoggiaToday, sono un residente della zona Ordona Sud. L’intera area versa in condizioni di abbandono: solo due volte all'anno vengono a tagliare le erbacce dai marciapiedi, che in questo periodo dell’anno raggiungono anche un metro di altezza. Non sappiamo neanche dove portare i nostri amici pelosetti a fare i bisogni poiché i forasacchi (graminacee molto pericolose per gli animali, ndr) si infilano ovunque. Ieri, il mio maltese ha quasi perso un occhio. Aiutateci.