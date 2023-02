Il 'De Vinum' di Peschici nella guida 'Resto al Sud' del Gambero Rosso. Lamargese: "Un orgoglio"

Il ‘De Vinum’ wine bistrot di Rocco Lamargese, a Peschici, è l’unica azienda del Gargano inserita nella rivista ‘Resto al Sud. Il bello e il buono’, realizzata dal Gambero Rosso in collaborazione con Invitalia.

Il volume è stato presentato negli scorsi giorni a Napoli e raccoglie, in circa 200 pagine, le storie di “chi ha deciso di restare, di tornare o di trasferirsi al Sud per concretizzare un sogno”. Tra queste, vi è anche quella giovane Food and beverage manager, Maitre Effettivo Amira, Sommelier professionista Ais ed esperto di intaglio di vegetali con tecnica thailandese, recentemente premiato con l’oro ai Campionati del mondo di cucina (categoria artistica) svolti in Lussemburgo.

“Sono davvero orgoglioso e felice di essere stato selezionato tra le 62 aziende, su oltre 4000 del settore enogastronomico operanti nel sud Italia, che hanno partecipato al progetto Resto al sud”, spiega Lamargese. “Tra l’altro il DeVinum è l’unica azienda selezionata sul Gargano, tra le 12 di tutta la Puglia. Essere presente su una pubblicazione del Gambero Rosso mi ripaga dei tanti sacrifici che faccio quotidianamente e mi stimola a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi”.

“Uno di questi - aggiunge - è, ad esempio, la mia linea di vini, sul mercato dallo scorso luglio, che sta andando molto bene, sempre con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio”. Si tratta di due etichette che intendono valorizzare vitigni autoctoni pugliesi: si tratta del rosato ‘Rosa del Gargano’, ottenuto da uve Nero di Troia, e del bianco ‘Pélagos’, da uve Bombino Bianco. I vini sono stati prodotti in una delle più rinomate cantine del territorio. Lamargese ha selezionato personalmente i vitigni e i campioni delle uve per ottenere il prodotto desiderato.