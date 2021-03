Dantedì, il tributo della Biblioteca Comunale "Michele Lecce" al Sommo Vate

Questa è la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia e in cui ricordiamo in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante con tante iniziative organizzate dalle scuole, dagli studenti e dalle istituzioni culturali.



L'edizione 2021 è ancor più significativa perchè avviene del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta. Secondo gli studiosi, infatti, Dante iniziò il suo viaggio ultraterreno proprio il 25 marzo 1300, quando si trovava “nel mezzo del cammin di nostra vita”. Innumerevoli le iniziative - in Italia e nel Mondo - per celebrare e ricordare il Sommo Poeta.

Anche il super team di associazioni che gestisce la Biblioteca Comunale Michele Lecce di San Giovanni Rotondo ha pensato di dedicare il giusto tributo all’autore de “La divina Commedia”.

Grazie a un’idea del bibliotecario Marco Tricarico, da oggi troverete all’ingresso della biblioteca una esposizione di tutti i libri dedicati a Dante presenti in struttura: dalla prima biografia, quel "Trattatello in laude di Dante" scritto da Boccaccio, fino a Il mio Dante di Benigni, che ce lo ha fatto riscoprire grazie alle sue letture televisive, passando per un Dante nell'era spaziale degli anni '70, o per una edizione della Commedia con la

prefazione di Giuseppe Mazzini.



L’ingresso in biblioteca è contingentato e su prenotazione telefonica allo 0882.415751, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00