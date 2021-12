Daniela Ribezzo di Foggia vince Bake Off Italia: "Sono troppo felice, l'esperienza più bella"

Daniela Ribezzo, insegnante di danza di Foggia con la passione per i dolci, è la regina dell'edizione numero 9 di Bake Off Italia, il programma più dolce in assoluto. Nella finale andata in onda ieri sera su Real Time, la 29enne con un trascorso nel programma di 'Amici' di Maria De Filippu, ha convinto i giudici portandosi a casa l'ambito titolo e una masterclass presso la scuola di cioccolato Perugina. Daniela Ribezzo entrerà anche nel team di Food Network.

Alla vigilia della finale, aveva assicurato che non avrebbe deluso se stessa e tutte le persone che avevano creduto in lei. Così è stato. La docente di danza con la passione per i dolci, si è caricata a mille e con il sorriso di sempre, che l'ha accompagnata in questa lunga edizione, ha avuto la meglio sugli avversari, temibili e agguerriti. Un "pezzo di pane" lei, ha prevalso la sua determinazione e la voglia di portarsi a casa il titolo. "E' stata l'esperienza più bella della mia vita, sono troppo felice veramente. Sono tanto orgogliosa"

Lo show più dolce della Tv, quest'anno per la prima volta in anteprima su discovery+ - ha incoronato il talento con i dolci di Daniela, docente in una scuola primaria e nel tempo libero insegnante di danza, la sua passione più grande con la pasticceria e la danza. Quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio.

Da due anni vive a Milano, dove ha seguito l'amore. Si era presentata così a Bake off Italia. La danza è la mia vita, è la cosa che mi accompagna da quando ero bambina. Per tantissimi anni ho fatto la ballerina, ho calcato veramente tantissimi palchi grazie ai tantissimi musical che ho fatto. Non si può purtroppo ballare per sempre, per questo da due anni insegno alle elementari, adoro i miei bambini. C'è un piccolo problema però, purtroppo provengo dal mondo della danza classica che ha delle regole abbastanza rigide e abbastanza ferree. Devo ammettere che sono un po' severa, quando non sono a scuola o a danza sono in casa a rivoluzionare la mia cucina che è il mio habitat naturale, mi addormenterei in cucina. La pasticceria è un'arte come la danza, quando faccio i dolci ballo sempre. Il dolce è un musical. Glassare una torta con il cioccolato è come fare un inchino all'ultimo spettacolo, ringraziare il pubblico"

Va via a testa alta, da vincitrice e urlando: "Graziieeee"