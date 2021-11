Daniela Ribezzo, la ballerina e insegnante di Foggia protagonista indiscussa di 'Back Off Italia': "Quando faccio i dolci ballo sempre"

“Sono Daniela e sono foggiana”. Tra le concorrenti di Bake off Italia 2021 - lo show più dolce della Tv che quest'anno per la prima volta è in anteprima su discovery+ ogni venerdì alle 21.20 su Real Time - c’è anche Daniela Ribezzo, 29enne di Foggia da due anni a Milano, dove insegna in una scuola primaria e nel tempo libero danza, la sua prima passione dopo i dolci.

Giunti all'undicesima puntata, Daniela è ancora in gara insieme ad Enrico, 38 anni di Paderno Dugnano, Gerardo, 35 anni di Pignola, Peperita, 38 anni di Milano; Gloria P., 41 anni di Roma; Lola, 49 anni di Roma; Natascia, 22 anni di Savignano sul Rubicone; Patrizia, 67 anni di Napoli; Roberto, 38 anni di Ventimiglia di Sicilia e Simone, 18 anni di Bollate.

Ama la pasticceria e la danza e quando cucina non può fare a meno di ballare. Nel 2015 è stata nel cast di Amici di Maria De Filippi ma non è riuscita ad arrivare al serale per via di un infortunio. Pensa di poter vincere perché è molto competitiva, ma nella vita dice di essere un “pezzo di pane”

“Sono Daniela e sono tante cose: sono una ballerina e sono insegnante di danze e di scuola elementare e sono aspirante pasticciera. Sono foggiana, pugliese, vivo a Milano da due anni perché lavoro e ho seguito anche l’amore. La danza è la mia vita, è la cosa che mi accompagna da quando ero bambina. Per tantissimi anni ho fatto la ballerina, ho calcato veramente tantissimi palchi grazie ai tantissimi musical che ho fatto. Non si può purtroppo ballare per sempre, per questo da due anni insegno alle elementari, adoro i miei bambini. C’è un piccolo problema però, purtroppo provengo dal mondo della danza classica che ha delle regole abbastanza rigide e abbastanza ferree. Devo ammettere che sono un po’ severa, quando non sono a scuola o a danza sono in casa a rivoluzionare la mia cucina che è il mio habitat naturale, mi addormenterei in cucina. La pasticceria è un’arte come la danza, quando faccio i dolci ballo sempre. Il dolce è un musical. Glassare una torta con il cioccolato è come fare un inchino all’ultimo spettacolo, ringraziare il pubblico"