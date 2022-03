Daniela Ribezzo, l'insegnante di Foggia con la passione per la danza in prima tv: ecco il suo 'Spazio per il dolce'

Non serve un grande laboratorio per sfornare degli ottimi dolci. Chi non sa da dove cominciare, da questa sera potrà fare affidamento su Daniela Ribezzo, che a partire dalle 21 di questa sera, in prima tv sul canale 33 del digitale terrestre di Food Network, condurrà il programma ‘Lo spazio per il dolce’. “Con Daniela è facile fare alta pasticceria anche nella cucina di casa tua! Con lei ogni ricetta non è solo facile a dirsi, ma anche facile a farsi!” scrivono gli autori sui social. Fresca vincitrice del programma ‘Bake off Italy’, l’insegnante 29enne di Foggia con la passione per la danza e un trascorso nel programma ‘Amici’ di Maria De Filippi – che vive a Milano da qualche anno - non ha svelato l’ingrediente segreto della prima puntata. Lo farà fra poche ore.