Dall'Europa pacchi alimentari per i cinque reali siti: il dono di Mario Furore per 400 famiglie in difficoltà

Una bella sinergia tra associazioni di volontariato, rappresentanza istituzionale e aziende del territorio consentirà a 400 famiglie bisognose della provincia di Foggia di avere un po' di conforto, attraverso delle donazioni di alimenti e beni di prima necessità.

Questa è la finalità dell’azione promossa dell’europarlamentare foggiano Mario Furore, in collaborazione con la Misericordia di Orta Nova e i Supermercati La Prima.

L’eurodeputato ha devoluto le somme che il Parlamento Europeo riserva alle sue iniziative di rappresentanza, destinandole all’acquisto di 340 colli di alimenti e beni di prima necessità che saranno donati alla confraternita di Orta Nova e ad altre associazioni di volontariato di Capitanata.

Questo bel gesto di beneficienza è stato reso possibile grazie alla disponibilità della catena di supermercati, rappresentata dal dottor Luigi Giannatempo. I supermercati “La Prima”, infatti, si sono dimostrati da subito sensibili a questa iniziativa, applicando dei prezzi calmierati alle risorse acquistate.

Tra i pacchi alimentari donati al punto carità della Misericordia di Orta Nova vi sono delle specifiche tipologie di alimenti e altri beni di prima necessità che sono stati scelti in base alla domanda delle famiglie bisognose e in base alle disponibilità pregresse dei magazzini. I promotori hanno ascoltato le esigenze del territorio e hanno posto in essere un’iniziativa finalizzata a lenire le sofferenze delle tante persone in difficoltà che purtroppo in questo periodo di pandemia sono aumentate. Il primo carico è stato consegnato nella giornata del 4 marzo c.m. al punto carità di Via Puglie ad Orta Nova.

“E’ una dimostrazione di quanto le istituzioni siano sensibili alle necessità dei territori” – afferma Mario Furore.

“Con questa iniziativa, in qualità di europarlamentare ho voluto mettere a disposizione delle somme economiche che ci spettano per iniziative legate alla rappresentanza politica, per dare una mano in un momento storico molto delicato. Nei prossimi giorni continuerò a donare a quelle associazioni di volontariato che, in questa fase di emergenza, si sono battute in prima linea per aiutare il prossimo”.

La Misericordia di Orta Nova ha accolto con gratitudine questa iniziativa benefica. “Quando la politica si occupa di fare del bene al prossimo, senza secondi fini, è ben accetta nella nostra associazione” – dichiara il Governatore della confraternita ortese, Giuseppe Lopopolo.

“A partire dalla giornata di domani, i beni ricevuti saranno distribuiti tra tutti gli altri enti caritatevoli che operano ad Orta Nova e nei territori limitrofi. Ringraziamo l’eurodeputato Mario Furore e il dottor Giannatempo per questo bel gesto di altruismo, nella speranza che questo avvenimento sia foriero di altre collaborazioni, sempre finalizzate ad aiutare la gente che ne ha bisogno”.