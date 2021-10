I foggiani de 'La cucina del Fuorisede' si spostano in Costiera: 'Social Dinner' a Vietri sul Mare, aziende pugliesi in vetrina

Tanti ospiti e buon cibo: lo chef Mario Guzzo servirà un menu completo dall’aperitivo al dolce, nel quale verranno degustate le eccellenze eno-gastronomiche delle aziende partner che, per il 60%, raccontano le origini di Andrea e Valentina e l’attaccamento al loro territorio, la Puglia

I foggiani de 'La cucina del Fuorisede' si spostano in Costiera, dove è in programma il format ideato Andrea e Valentina Pietrocola, 'Le Social Dinner', giunto alla sua quarta edizione.

L'appuntamento è per domani, mercoledì 13 ottobre, a Vietri sul Mare. Dopo Foggia nel 2018, Roma nel 2019 e la special edition a Milano nel 2020, sarà il Lloyd's Baia Hotel a Vietri sul Mare, con la sua meravigliosa terrazza a strapiombo sul mare, la location in cui si svolgerà l'evento che, nel pieno rispetto delle normative anti-covid, ospiterà 70 persone fra aziende, influencer, blogger e professionisti del settore digital.

Il format organizzato in Costiera Amalfitana prevede due momenti distinti: una prima fase di talk in cui si discuterà del tema dell'evento "Il Cibo: tra Tv, social e blog", seguita da una successiva fase di networking e confronto fra gli ospiti, con l'aperitivo in terrazza e la cena, offerti dalle aziende sponsor e partner del progetto.

Nel #CSDTalk Valentina Pietrocola, CMO della Maraki Srl e ideatrice insieme al fratello Andrea del format #lesocialdinner.it, modererà la discussione.

Nel talk interverranno Sonia Peronaci, imprenditrice digitale nel food e nella comunicazione, fondatrice di GialloZafferano e della SoniaFactoryMilano, volto di La7 con il suo nuovo programma di cucina; Eleonora Cozzella, giornalista gastronomica, ispettrice per la Guida Ristoranti de L'Espresso, e da oltre 10 anni, a capo della giuria italiana del The World's 50 Best Restaurants; Germana Busca e Ivana Marra, content creators e foodinfluencers, che da anni collaborano con numerosissimi brand nazionali; Martina Palma, influncer e content creator nel settore lifestyle e Alessandro Zaccaro, fotografo professionista del food e foodblogger.

Insieme si dialogherà su come è cambiato il racconto del cibo nel corso degli ultimi anni: da una comunicazione basata solo sui vecchi media, giornali, radio e tv ad una più veloce sbarcata prima su internet con la nascita dei primi blog di cucina ed esplosa successivamente grazie ai nuovi canali di comunicazione digitali che avvicinano sempre più il consumatore (Facebook, Instagram, TikTok e altri).

Lo scopo del talk è proprio quello di formare e informare le aziende di questo veloce cambiamento di percezione da parte dei consumatori, che, per le loro decisioni di acquisto, si fidano dei content creator e influncer, i quali dunque hanno il compito di "esser messaggeri" dei valori del brand che pubblicizzano.

Ogni ospite infatti avrà modo di raccontare la sua esperienza nel proprio campo, sottolineando l'importanza del settore comunicazione in azienda, per il successo e l'accrescimento della brand awareness di un marchio.

La Costiera Social Dinner sarà inoltre l'occasione per presentare in anteprima la 23° edizione del WorldPastaDay, manifestazione ideata e curata dai pastai di Unione Italiana Food e IPO, che ogni 25 ottobre celebra il piatto simbolo della condivisione e della convivialità, la pasta. Quest'anno la giornata sarà all'insegna della solidarietà verso i meno fortunati con la realizzazione di una social charity challenge d'eccezione e con l'hashtag #Haveagoodpasta, che vede uniti i pastai italiani di Unione Italiana Food, le 4 Caritas sui territori nelle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo e la community di pasta lover in una eccezionale donazione di 300mila piatti di pasta.

L'impegno di Valentina e Andrea in questa occasione sarà proprio quello di divulgare questa bellissima iniziativa benefica ed invitare gli ospiti a donare, scattando semplicemente una foto al primo piatto del menù della serata e postarla.

Verso il tramonto il talk lascia spazio al vero protagonista della serata, il cibo: sarà infatti servito un menu completo dall'aperitivo al dolce, preparato dallo chef Mario Guzzo, nel quale verranno degustate le eccellenze eno-gastronomiche delle aziende partner. Aziende che per il 60% raccontano le origini di Andrea e Valentina e l'attaccamento al loro territorio, la Puglia.

Dopo l'aperitivo al tramonto in terrazza, seguirà l'antipasto a base di salumi affettati da maestri salumieri, accompagnati dell'estro artistico del casaro Vincenzo Troia, che intratterrà gli ospiti con un live-show caseario.

"Il rapporto con il territorio e la voglia di divulgare la conoscenza di realtà pugliesi con gli ospiti di settore durante l'evento è lo spirito delle Social Dinner" - racconta Andrea. "Per questo cerchiamo sempre di coinvolgere diverse aziende della Puglia, soprattutto cercando di raccontare i nostri prodotti tipici: olio, pomodoro e vino."

Al termine della serata non mancheranno le sorprese; verrà infatti presentata la tappa della quinta edizione de LeSocialDinner prevista nel 2022.