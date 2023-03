Cucciolo di cammello nasce a San Severo: in onore della città i circensi la chiamano Severina

L'hanno chiamata Severina, in onore della città di San Severo, dove il 28 febbraio scorso, durante le fasi di montaggio del tendone dell'Imperial Royal Circus, è nato un bellissimo cucciolo di cammello, il terzo in un anno e mezzo. A darne notizia è stata la direzione generale.

Gli spettacoli del circo cominceranno oggi 3 marzo e si concluderanno il 12 in via Fortore presso l'area mercatale della città dell'Alto Tavoliere. Cento in tutto gli animali custoditi dai titolari del circo tra i più grandi d'Italia fondato agli inizi del Novecento dalla famiglia Dell'Acqua.