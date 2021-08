Le Cubomeduse o ‘vespe di mare’: sono trasparenti, molto urticanti e si muovono rapidamente

Le ‘Cubomeduse’ o 'vespe di mare' dell’Adriatico, maggiormente presenti nelle acque di Marina di Lesina, sono cugine della velenosissima Chironex fleckeri australiana.

Individuarle non è semplice, perché sono trasparenti e si muovono rapidamente. Hanno la forma di un quadratino di circa 4-6 centimetri e dispongono di quattro tentacoli capaci di allungarsi fino a un metro e mezzo.

Non abbiate paura, perché quelle presenti nelle nostre acque non sono velenose e non uccidono come invece fa la temutissima Chironex fleckeri; sono però molto urticanti, quindi, meglio starne alla larga.