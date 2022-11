Bisogni sociali, Csv Foggia e forum terzo settore in rete per fornire risposte concrete

Individuare nuove strategie per contrastare le crescenti disuguaglianze sociali, economiche e formative, favorendo la coesione sociale e l’espressione delle differenti forme di cittadinanza attiva. Sono alcuni degli obiettivi del protocollo d'intesa sottoscritto, il 15 novembre, da Csv Foggia e forum provinciale del terzo settore presso la sede del centro di servizio al volontariato di Foggia.

“Il volontariato – sottolinea il presidente del Csv Foggia, Pasquale Marchese - è da sempre attore e alimentatore del principio di sussidiarietà così come regolato dall’art. 118 della Costituzione Italiana, il quale prevede che 'Stato, Regioni, Provincie, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà', per favorire le più ampie sinergie nelle risposte ai bisogni. Il principio della partecipazione e della democrazia e la cultura del volontariato sono valori fondativi del terzo settore e sono un bene pubblico; le reti tra organizzazioni e il rendersi sempre più sistema nel territorio esprimono compiutamente l’interesse generale di cui è portatore il terzo settore. Ecco perché il protocollo sottoscritto intende consolidare un sistema di collaborazioni necessarie per sviluppare senso di comunità e risposte ai bisogni vecchi e nuovi”.

“Il forum provinciale del terzo settore – aggiunge il portavoce Antonio Anzivino - ha il fine di rappresentare, nell’ambito del territorio provinciale, i valori e le istanze degli enti di terzo settore e rappresentare gli interessi e le istanze comuni a livello provinciale nei confronti delle istituzioni locali, delle forze politiche e delle altre organizzazioni economiche e sociali; il Forum tra i suoi scopi ha il compito di sostenere e favorire le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, la cooperazione sociale, la mutualità volontaria e le altre forme di Ets. La collaborazione con il Csv Foggia ci permetterà di valorizzare e sostenere le rispettive funzioni attraverso momenti di confronto e la condivisione dei contenuti prodotti nel corso delle proprie iniziative e specifiche attività”.

Alla sottoscrizione del protocollo ha preso parte anche Carlo Rubino, responsabile della consulta welfare del forum regionale del terzo settore. “Ritengo molto importante – ha evidenziato - progettare e programmare momenti di informazione e formazione comune rivolti ai gruppi dirigenti delle rispettive realtà su temi legati al Terzo Settore. Saranno inoltre programmate esperienze di volontariato e di cittadinanza attiva al fine di concorrere alla costruzione di un sistema integrato di interventi, attraverso la partecipazione degli enti del terzo settore alla programmazione delle politiche e alla progettazione dei servizi, in termini di cambiamenti culturali, normativi e organizzativi”.

Il Csv Foggia assicurerà tutte le attività necessarie all’attuazione del protocollo come segretariato, comunicazione, consulenza, formazione e animazione territoriale, da concertare preventivamente tra le parti.

L'accordo avrà la durata di due anni a partire dalla data di sottoscrizione.