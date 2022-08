Trabucchi, faraglioni, calette e centri storici incantevoli: le meraviglie del Gargano da Rodi a Vieste

Avete già programmato le vostre vacanze estive? Se siete ancora indecisi sulle mete, siete nel posto giusto perché oggi vogliamo portarvi alla scoperta delle perle del Gargano, ossia Vieste, Peschici, Rodi Garganico e Vico del Gargano. Quattro località tra mare e montagna ricchissime di luoghi magnifici tutti da scoprire.

Cosa fare e vedere a Vieste

Vieste è una città dalle origini antichissime, basti pensare che sono stati ritrovati numerosi siti archeologici risalenti al periodo del Paleolitico.

Nota anche come Perla del Gargano, questa città sorprende per il suo bellissimo mare e le sue spiagge da togliere il fiato; infatti, per la qualità delle sue acque ha spesso ricevuto la Bandiera Blu di balneazione. Ma non è tutto, perché il viaggiatore che entra a Vieste rimane colpito dalle sue case bianche che accompagnano i vicoli e le stradine strette.

Ecco cosa non perdere a Vieste:

Spiaggia di Pizzomunno: situata non distante dal centro storico si presenta con una sabbia dorata ed è rinomata per la presenza di diversi stabilimenti balneari. A dominare la spiaggia vi è un enorme roccia di calcare bianco alta circa 26 metri, appunto Pizzomunno, evocato anche in una canzone di Max Gazzè

Arco di San Felice: lungo la litoranea per Pugnochiuso, questo luogo è rinomato per la vista meravigliosa

Centro storico: da visitare per le viuzze strette e irregolari, le casette bianche e i meravigliosi belvedere che caratterizzano la città. Da non perdere anche la Cattedrale e il castello Svevo, fatto costruire da Federico II.

Porto: sotto il borgo storico della città è situato il Porto

Faro: edificato nel 1857, sorge sullo scoglio di Santa Eufemia dove è situata anche una grotta nella quale sono state ritrovate 200 iscrizioni in greco e latino

Cosa fare e vedere a Peschici

Dopo Vieste vi consigliamo di perdervi nei vicoli di Peschici, altra località degna di nota situata lungo il litorale nord del Promontorio del Gargano.

Una delle principali località balneari della provincia di Foggia, la cui storia risale al 970 d.C., periodo in cui gli Schiavoni, dopo aver allontanato definitivamente i Saraceni, fondarono Pesclizio.

Cosa non perdere se siete in vacanza a Peschici:

Le spiagge e la costa: Peschici vanta un mare dalle acque cristalline, ed è stata spesso insignita della Bandiera Blu. Tra le spiagge principali vi sono: Jalillo, Zaiana, San Nicola e Marina di Peschici

Centro storico: racchiuso tra le mura del Castello Bizantino, sorprende per le sue stradine scavate nella roccia, le botteghe artigiane, i ristoranti e le casette bianche

I trabucchi: usati per la pesca, caratterizzano tutta la zona costiera di Peschici. Presentano un'architettura molto particolare fatta di pali di legno che si intrecciano a fili e carrucole

Le Torri: dominano l'Adriatico e risultavano strategiche per l'avvistamento di navi nemiche

Cosa fare e vedere a Vico del Gargano

Vico del Gargano è un piccolo borgo situato in provincia di Foggia, che conta all'incirca 8 mila abitanti ed è stato riconosciuto come "borgo più bello d'Italia".

Ecco cosa vedere a Vico:

San Menaio: è una piccola frazione di Vico situata sulla costa. Questo borgo balneare è conosciuto per la sua lunga spiaggia di sabbia finissima e per la pineta o 'difesa' Marzini, una delle più antiche e ampie di tutta l'Italia, bosco di pini di aleppo pluricentenari che si estende per circa 15 chilometri quadrati.

Vicolo del bacio: si trova nel cuore del centro storico, ed è diventato un simbolo del paese perché è così stretto che i fidanzatini sono costretti a "sfiorarsi", da qui Vico del Gargano viene definito anche come il "Paese dell'Amore". Si festeggia il 14 febbraio nel giorno del patrono San Valentino.

Lungomare Andrea Pazienza: si trova sul lungomare di San Menaio ed è stato dedicato al fumettista, disegnatore e illustratore detto il 'Paz', che amava tantissimo la località balneare di Vico del Gargano.

Cosa fare e vedere a Rodi Garganico

Rodi Garganico fa parte del Parco nazionale del Gargano e della Comunità montana del Gargano; il paese è conosciuto per la produzione di arance e agrumi in generale, i limoni Femminillo. Ma cosa visitare? Il tratto di costa è caratterizzato da alcuni faraglioni e trabucchi, mentre il tratto di costa da vicoli stretti con tracciati intricati, ripide scalinate, archi, piazzette nascoste e terrazze panoramiche.

Porto: approdo turistico importante perché da qui partono i traghetti per le isole Tremiti e la Croazia

Lido del Sole: è una frazione di Rodi da cui dista appena 6 chilometri. Frequentata perlopiu da famiglie, è il luogo ideale per gli adolescenti e anche per comitive di ragazzi. Sabbia fine e fondali bassi, è come grande villaggio turistico con case e villette bianche. All'interno si possono trovare impianti sportivi, bar, attività commerciali e tutto ciò che occorre per trascorrere una vacanza tranquilla.

Il Santuario della Madonna Libera: come riportato da Wikipedia, da oltre 30 anni, è il luogo in cui da secoli si venera il quadro della Madonna della Libera. "In origine abbazia extra moenia (fuori le mura), il santuario venne successivamente inglobato nel tessuto del centro storico in seguito alle varie espansioni urbanistiche. La costruzione dello stesso va collegata alla necessità di ampliare la cappella divenuta ormai insufficiente ad accogliere la crescente affluenza dei fedeli. La navata centrale risale ai primi del Settecento. Lo stile architettonico è un barocco pugliese..