A Foggia, un corso pratico di Songwriting in inglese: la scommessa di Stefano Cece e dell'Università San Domenico

A Foggia parte il primo corso pratico di Songwriting in inglese. L'idea è quella di combinare la scrittura di un testo con la sua traduzione e l'adattamento in lingua.

Questo grazie all'ausilio di Stefano Cece - cantautore e produttore - e di un docente madrelingua dell'Università San Domenico di Foggia, che organizza il corso. Le lezioni si svolgeranno nell'arco di 25 ore, online e in presenza, nei locali dell'università privata foggiana, in via Rovelli 48.

Il corso è aperto a studenti da 16 anni in su (con un numero massimo di 15 persone divise in due gruppi), con la passione per la musica, che apprenderanno i principali strumenti di scrittura per comporre un testo in italiano, che grazie all'ausilio del docente madrelingua verrà tradotto e riadattato per la lingua inglese.

Tra gli argomenti trattati durante il corso, l'analisi di brani pop, il concetto di reference track, destination writing e storytelling utilizzando i cinque sensi (linguaggio fisico), the M.A.Y.A. Moment, e tecniche di traduzione / adattamento in lingua inglese.

Chi è Stefano Cece? | Nel 2012 è allievo del Master in Comunicazione Musicale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E' stato smifinalista di "Genova per voi" 2016 (Contest Nazionale per autori di canzoni patrocinato da Universal Music Italia), vincitore di Altamusicfest 2017 (concorso italiano per cantanti / cantautori), vincitore di Pugliasound 2018, autore del libro "The Smart Songwriter" A Modern Approach to Songwriting 2019 e semifinalista di "ISC 2019" (International Songwriting Contest).

A partire dal 2019 collabora stabilmente con la realtà milanese di Cafè Concerto Music Publishing e in qualità di autore e producer scrive brani con importanti autori Italiani quali Kaballà (Eros Ramazzotti, Josh Groban), Giacomo Eva (Francesco Renga, Dear Jack) Alberto Pioppi (Noemi, Elodie) e molti altri. Nel 2020 approfondisce lo studio del songwriting frequentando corsi di artisti del calibro di Ryan Tedder e Charlie Puth

La San Domenico | E' un istituto universitario con una tradizione didattica multi-linguistica fortemente radicata nel territorio ma anche nel mondo internazionale. Oltre ad un innovativo corso di Interpretariato e Traduzione, a numerose iniziative collaterali ed al corso di songwriting, per l'anno accademico 2021-22 ha attivato anche un indirizzo dedicato al Giornalismo e New Media, finalizzato a fornire agli studenti tutto il know-how della comunicazione e del marketing, con grande attenzione alle lingue. Il corpo docente si compone di docenti universitari madrelingua e italiani, esperti nel campo della traduzione e dell'interpretariato, nonché esperti in vari settori professionali quali: medico, legale, economico, della moda, politico, turistico, agroalimentare, sportivo, web e giornalismo.

Per informazioni: 0881 610565 www.mediazionelinguisticafoggia.it