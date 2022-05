Operatori socio-sanitari: un corso di preparazione in vista del nuovo concorso in Puglia

Mentre sta per scadere la graduatoria del mega concorso per operatori socio-sanitari in Puglia, la Regione si starebbe preparando per realizzarne un altro.

Nelle more che esca il bando, che potrebbe essere pubblicato nel 2023, il quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it organizza un corso di formazione mirato a preparare i partecipanti a superare senza fatica le preselezione, prova scritta, prova pratica ed orale. ll corso avrà luogo il 20 maggio a San Marco in Lamis, dalle 15 alle 19, con un contributo di 20 euro all’associazione organizzatrice dell’evento (qui il modulo di iscrizione).

Per informazioni scrivete a redazione@assocarenews.it.