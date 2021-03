A Foggia corsi di italiano e cultura civica per stranieri: "Abbiamo contattato già diverse aziende agricole"

Iniziativa dell’Arci in collaborazione con Auser Cgil, lezioni in presenza e in sicurezza

Da mercoledì 3 marzo sono state avviate a Foggia le lezioni laboratoriali dei corsi gratuiti di lingua italiana e cultura civica per stranieri, in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle regole per evitare contagi da Covid-19.

I corsi gestiti dall’Arci provinciale sono attivati nell’ambito del progetto Sipla Sud - Sistema Integrato di Protezione per i Lavoratori Agricoli - approvato e finanziato dal ministero del lavoro e dal ministero dell’Interno a valere sul Fondo Sociale Europeo- FSE - Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020 - e si svolgono all’interno dei locali della nuova sede di via Sant’Alfonso dei Liguori, messa a disposizione dall’Auser Cgil in un’ottica di collaborazione e sinergia fra le associazioni del terzo settore.

Il progetto prevede la realizzazione di tre corsi per il rafforzamento della lingua italiana.

Le lezioni si svolgono tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì in fascia oraria pomeridiana e vedono la partecipazione di un gruppo formato da giovani migranti che desiderano rafforzare le loro competenze linguistiche. “La conoscenza della lingua italiana – hanno spiegato gli organizzatori - è necessaria, per consentire ai partecipanti l’accesso alle borse lavoro, previste nel progetto. Abbiamo già contattato diverse aziende del settore agricolo e non solo interessate all’iniziativa”.

"Per imparare bene la lingua italiana – hanno dichiarato gli organizzatori – è molto importante la presenza a scuola in modo da essere seguiti con cura dagli insegnanti, parlando insieme, leggendo, facendo esercizi e guardando video. Dunque i corsi si configurano come un laboratorio aperto dove insieme allo studio della lingua italiana, vengono approfonditi gli aspetti legati alle tradizioni, agli usi e ai costumi e tematiche di cittadinanza attiva. Alla fine dei corsi saranno rilasciate attestazioni a coloro che avranno frequentato le lezioni con regolarità ed impegno".