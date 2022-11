Da Foggia a Sant'Agata di Puglia si viaggia gratis con la 'Corriera della domenica'

Il turismo per combattere lo spopolamento nei borghi dei Monti Dauni. Ci prova il Comune di Sant'Agata di Puglia attraverso una nuova e originale iniziativa. Da Foggia a Sant’Agata di Puglia e ritorno con la 'Corriera della Domenica'.

Rigorosamente gratis e con l’aggiunta di visite guidate ai monumenti e ai siti storici del borgo dei Monti Dauni. L’iniziativa è del sindaco Pietro Bove che dal 4 dicembre e per tutto il 2023 ha istituito il servizio navetta da e per Foggia in vigore tutte le domeniche i giorni festivi. Si parte alle 9,30 dal centro con ritorno alle 18.

“E’ una iniziativa che nasce nell’ambito della programmazione turistica della nostra amministrazione comunale per valorizzare e promuovere il territorio. Oltre al trasporto offriremo il servizio guide per visitare il centro storico, le chiese, i monumenti, il castello. Il turismo della domenica va, ogni settimana registriamo importanti flussi turistici e pertanto abbiamo pensato di facilitare l’arrivo di visitatori qui a Sant’Agata con moderni e comodi bus navetta, senza alcun costo per gli utenti. “L’attivazione di queste navette gratuite è una misura importante che permetterà di vivere il nostro borgo secondo due logiche, quella della mobilità sostenibile e quella dell’accessibilità sicura e ordinata”.

Per salire a bordo basterà prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com