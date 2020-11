"Disponibili a portare spesa o medicinali". Il Foggia Incedit solidale con chi ha bisogno: "Lo sport è essere vicini"

"È un momento difficile per tutti. Il Covid sta condizionando la vita di migliaia di famiglie foggiane. Molti hanno perso il lavoro, molti purtroppo non ci sono più. Noi del Foggia Incedit vogliamo fornire un piccolo contributo ai concittadini che sono costretti a rimanere tra le mura domestiche in maniera forzata o precauzionale".

Con questo messaggio, gli atleti del Foggia Incedit tendono la mano a quanti si trovano in difficoltà, materiali o logistiche, per via della pandemia in atto. "Ci offriamo volontari per portarvi la spesa a casa o per il disbrigo di piccole pratiche, come ad esempio ritirare medicinali in farmacia o ricette mediche", spiega.

"Tutto questo a titolo gratuito. Perché lo sport non è solo rincorrere un pallone in campo, lo sport è essere vicini, solidali, sereni. E noi vogliamo che nelle case dei foggiani torni la serenità. Portare la spesa è certamente un piccolo gesto in questa emergenza, ma se ognuno facesse ciò che è nelle proprie possibilità e capacità, il dolore potrebbe alleviarsi", concludono..

Per info e contatti: Foggia Incedit 3289530123