Guida Michelin: il 'Coquus' di Lucera è uno dei 29 nuovi 'Bib Gourmand'

Come oramai consuetudine, in anteprima sul lancio della 68esima edizione della Guida Michelin Italia, che si terrà in Franciacorta il prossimo 8 novembre, Michelin svela i nomi dei nuovi ristoranti Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Tra i 29 nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti, c'è anche Coquus di Lucera.

Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade sterrate. Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo. “Sono molte le novità della selezione 2023 dei Bib Gourmand, che mostrano, così, il dinamismo del settore. Un’ampia e varia offerta gastronomica, che va da una cucina più tradizionale, come il Vascello d’Oro a Carrù, a osterie dai menù più creativi e altrettanto golosi, come il Forma Contemporary restaurant a L’Aquila, fino a proposte come quella asiatica al Nida di Lucca. La regione più dinamica è il Lazio, mentre l’Emilia-Romagna si conferma la regione con più Bib Gourmand" spiega Sergio Lovrinovich, direttore della guida Michein Italia