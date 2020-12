"Disegna il tuo albero di Natale correndo o camminando". In Capitanata un contest per stimolare l'attività sportiva

Singolare iniziativa dell'Asd Running Club Torremaggiore: lancia un contest invitando podisti, runners o più semplicemente tutti coloro che praticano attività motoria e sportiva, a disegnare il proprio albero di Natale o addobbo correndo o camminando, utilizzando un'App per il tracciamento dell'attività.

È la "Christmas Running Art 2020", nata dalla volontà di "offrire uno stimolo in più per correre o camminare, in una stagione che passerà alla storia per aver portato tra l'altro al blocco delle attività sportive e della pratica sportiva", spiega il presidente dell'associazione sportiva dilettantistica Raffaele Luciano che, insieme, ai soci ha pensato di proporre in chiave natalizia la Running Art, un'idea americana, che consiste proprio nel disegnare o scrivere messaggi correndo o camminando, tracciando il proprio percorso, per promuovere la pratica sportiva divertendosi.

Per partecipare, basta inviare la foto del tracciato all'indirizzo runningclubtorre@libero.it. L'istantanea sarà caricata sui profili social dell'associazione e vincerà la foto più votata fino al 10 gennaio. In palio c'è un polo tecnica.

