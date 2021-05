Babalù e una libreria colorata per i bambini dell'ospedale di San Severo. Non si arresta l’onda solidale de Il Cuore di Foggia

L’onda colorata di solidarietà dei nasi rossi foggiani non si arresta. Ieri mattina i clown dottori de Il Cuore Foggia hanno consegnato al reparto di Pediatria dell’ospedale 'Masselli-Mascia' di San Severo due Babalù, testaletto colorati a forma di draghetto, realizzati in legno di betulla con un certificato di conformità rilasciato dalla azienda produttrice. Ma non solo. È stata donata anche una libreria che renderà più allegro il reparto.

L’iniziativa fa parte del progetto 'Dipingiamo l’ospedale', iniziato lo scorso anno. I clown dottori hanno dipinto tutto il reparto di Pediatria e ora stanno contribuendo a rendere più accogliente l’ambiente con elementi di arredo colorati.

Il nastro verde, simbolo di speranza, è stato tagliato dalla dottoressa Ferrara e dalla caposala della Pediatria Carmela Caposiena, insieme con i clown dottori della delegazione di San Severo.

“L’obiettivo del progetto – spiega la presidente, Jole Figurella - è l’umanizzazione delle cure, soprattutto per i bambini che sono costretti all’ospedalizzazione. È stato possibile acquistare gli arredi con i fondi associativi ma anche grazie a numerosi donatori di San Severo, di Apricena e Torremaggiore. L’evento è stato dedicato alla memoria di Antonio Lena, vittima del Covid: un uomo noto per la sua sensibilità e umanità. Il suo ricordo vivo è stato testimoniato dalla moglie e dai suoi collaboratori dell’agenzia ‘Easy Service Coop’ di San Severo. Colgo l’occasione – conclude - per ringraziare il Direttore Generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla e il Direttore Sanitario del Distretto Antonietta Costantino per la disponibilità e sensibilità dimostrate nei confronti dell’associazione”.