Mattia e Raffaele insieme da 57 anni mano nella mano: così ogni giorno attraverso il centro di Mattinata

Nel giorno di San Valentino, in cui si celebra la festa degli innamorati, il Comune di Mattinata ha reso omaggio a due suoi concittadini, Mattia e Raffaele, che dal 23 gennaio 1965 non hanno mai smesso di amarsi. Ogni giorno insieme, i coniugi Vizzani attraversano le vie del centro mano nella mano. Tutti i giorni come il primo. "Una dimostrazione quotidiana e autentica di amore reciproco per tutta la nostra comunità. Abbiamo voluto ospitarli in Comune per omaggiarli con dei fiori e per ringraziarli a nome di tutta la cittadinanza per il loro esempio. Oggi è San Valentino e chi meglio di loro può rappresentare gli innamorati di tutto il mondo ma soprattutto tutti gli innamorati di Mattinata" il commento del sindaco Michele Bisceglia.