Concorso 'Ercole Olivario': due aziende del Foggiano tra le vincitrici

Si è svolta ieri a Perugia, presso la sede della Camera di Commercio dell’Umbria, la cerimonia di proclamazione dei vincitori della terza edizione del concorso nazionale 'Ercole Olivario – Sezione Olive da Tavola', nato con l’obiettivo di valorizzare il settore delle olive da mensa, sostenendo le imprese nel miglioramento della qualità del prodotto e valorizzando la tipicità come espressione delle diverse tradizioni olivicole dei territori di origine. Frande risultato per la Puglia che piazza un'azienda in ognuna delle quattro categorie in gara.

Due delle aziende vincitrici sono della provincia di Foggia: la Oilivis di Carpino ha vinto il primo premio nella categoria 'Olive al naturale - disidratate/raggrinzite' con le sue olive Leccino. Secondo premio premio per l'azienda agricola Capuano di Cerignola, che con la sua 'Bella' conquista il secondo posto per la categoria 'Olive conciate - lavorate con il metodo Sivigliano'.

Le due aziende hanno anche ottenuto una Menzione d'onore come produttrici di Olive al naturale per aver ottenuto un punteggio superiore a 75/100. Il concorso “Olive da Tavola” è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, l’Agenzia ICE; e con il sostegno di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara.