L’Amministrazione Comunale in occasione delle Festività Natalizie 2021 invita tutti i cittadini e i commercianti della città di San Severo alla II Edizione del Concorso 'Luci, Fiori e Idee per il mio Natale a San Severo', promossa con Deliberazione di Giunta comunale nr. 186 lo scorso 08/11/2021 su proposta dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino e dell’Assessore alle Attività Produttive Felice Carrabba.

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura di concerto con l’Assessorato alle Attività Produttive, ha promosso la II Edizione del Concorso, aprendo, per quest’anno, la partecipazione agli esercizi commerciali della Città, affinché si viva una maggiore atmosfera di festa e, al tempo stesso, sia da supporto alle attività commerciali cittadine, con la finalità di esortare i privati cittadini e i commercianti ad abbellire gli esterni delle proprie dimore e delle proprie attività commerciali con allestimenti che richiamano il Natale.

I privati cittadini e i commercianti potranno cimentarsi nella creazione della loro opera con originalità e fantasia dando vita ad angoli suggestivi per l’addobbo della migliore facciata di un palazzo, di un balcone, di una terrazza, di una veranda, di una porta, di un portone, di una vetrina tutti visibili dalla pubblica via. I commercianti parteciperanno alla sezione concorsuale loro dedicata decorando le vetrine delle proprie attività. Infatti, sono previste le seguenti 2 categorie, Dimore cittadine e Attività commerciali.

Per la sezione Dimore cittadine, il primo classificato si aggiudicherà € 300,00, il secondo classificato € 200,00 e il terzo classificato € 100,00; mentre, per la sezione Attività commerciali, il primo classificato si aggiudicherà € 500,00 il secondo classificato € 300,00 e il terzo classificato € 200,00.

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel Regolamento, che potrà essere interamente consultato sul sito istituzionale del comune www.comune.san-severo.fg.it o sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla Cultura del Comune di San Severo. Gli allestimenti dovranno essere pronti a partire dall’8 dicembre. I partecipanti al Concorso dovranno inviare la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito istituzionale del comune www.comune.san-severo.fg.it, e una o più fotografie del proprio addobbo natalizio entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 15 dicembre a mezzo mail al seguente indirizzo: pubblicaistruzione@comune.san- severo.fg.it. Nell'email bisogna indicare nell’oggetto la seguente dicitura (in base alla categoria) Concorso 'Luci Fiori e idee per il mio Natale a San Severo' Categoria Dimore cittadine oppure Concorso 'Luci Fiori e idee per il mio Natale a San Severo' Categoria Attività commerciali;



Le spese relative all’allestimento della facciata, del balcone, della terrazza, della veranda, della porta, del portone come anche delle vetrine delle attività commerciali sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili. Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, e con la sua partecipazione solleva il Comune di San Severo da ogni responsabilità. La partecipazione al concorso comporta, inoltre, da parte dell’autore l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte del Comune di San Severo per lo svolgimento degli adempimenti inerenti e consequenziali al concorso.



La valutazione degli allestimenti sarà affidata a una commissione giudicatrice nominata dal Dirigente Area II Servizi Culturali che valuterà per i privati cittadini la facciata di un palazzo, il balcone, la terrazza, la veranda, la porta, il portone, visibili tutti dalla pubblica via, per le attività commerciali l’allestimento delle vetrine.



I criteri di valutazione faranno riferiemento all'eleganza, alla creatività, all'innovazione e all'aspetto estetico-formale delle decorazioni. Il giudizio della commissione è insindacabile e l’esito del concorso con la proclamazione dei vincitori avverrà entro il prossimo 20 dicembre, i risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e sulla pagina Facebook dell’Assessorato alla cultura. I vincitori saranno contattati telefonicamente o per email. Per quanto riguarda i premi erogati ai privati cittadini dovranno essere spesi all’interno di esercizi commerciali aventi sede legale nella città di San Severo.