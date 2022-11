'La bella Foggia', un concorso fotografico che apre gli occhi dei giovani: "Conoscere la città significa amarla"

Il Lions club Foggia Arpi, al fine di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali della città di Foggia bandisce un concorso fotografico rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Foggia.

"Conoscere la propria città significa amarla e rispettarla, ecco perché riteniamo importante invitare i giovani ad osservare le tracce del nostro passato, un modo utile che può rappresentare un’occasione per incrementare il senso di appartenenza, indispensabile per un corretto rapporto con il luogo in cui si vive", spiegano gli organizzatori.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. Possono partecipare tutti gli studenti delle scuole medie superiori di Foggia che sono interessati a condividere l’emozione, data da particolari visioni dei beni culturali cittadini, siano essi nel centro antico o in una zona più allargata del territorio comunale.

Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre vestigia individuate dalla legge, quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2, comma 2, del D.Lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali.

Il concorso comprende scatti che rappresentino particolari di beni culturali, presenti nel territorio comunale. Agli autori delle tre foto più rappresentative dello spirito del concorso sarà offerto un buono acquisto di 100 euro resso librerie cittadine. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2023, indicando il titolo della foto, il luogo, il giorno e l’ora dello scatto; il nome e cognome, l’età, la scuola di appartenenza dell’autore; il suo indirizzo e i recapiti telefonici. Il materiale dovrà essere inviato a faziagloria@gmail.com

Le immagini dovranno essere inviate in formato jpeg nelle dimensioni di 2500 pixel per il lato maggiore, ad una risoluzione di 300 dpi (dimensione max. file 6 MB). Sull’immagine, compresa eventuale cornice, è fatto divieto di apporre il nome o cognome dell’autore, il titolo, ma anche sigle, firme, segni particolari o qualsiasi altra informazione che possa ricondurre all’individuazione dell’autore.

Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi digitali, salvo le ordinarie correzioni di colore, contrasto o esposizione. Ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di 3 foto. Il giudizio della giuria, la cui composizione completa verrà resa nota durante la manifestazione di premiazione, sarà inappellabile.