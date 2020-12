Oltre 3mila euro per i giovani talenti: riecco 'Arte per la vita', il concorso del Csv Foggia ispirato ai valori del volontariato.

'Libertà e vita', questo il tema della XII edizione del concorso 'Arte per la vita' del CSV Foggia, ispirato ai valori del volontariato.

Organizzato in collaborazione con Università Popolare della Terza Età 'Madre Teresa di Calcutta', Consorzio OPUS, Forum provinciale delle Famiglie, Movimento per la Vita e Modavi provinciale, il concorso punta alla promozione del volontariato e all’individuazione di giovani talenti in diversi ambiti: arti figurative e grafiche, parole e musica, video storytelling.

“Le opere partecipanti – spiega il Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese - dovranno ispirarsi al tema indicato, selezionato dalla Conferenza Episcopale Italiana per la 43ª Giornata Nazionale per la vita. L’argomento è di stretta attualità: la pandemia, infatti, ha fatto sperimentare in maniera inattesa la limitazione delle libertà individuali e collettive, spingendo a riflessioni sul senso più profondo di un bene spesso considerato scontato”.

Possono partecipare al concorso del CSV Foggia giovani talenti residenti nella provincia di Foggia e nei tre comuni BT (Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia) che, alla data di presentazione dell’opera, abbiano compiuto i 14 e non superato i 30 anni di età; ciascun/a concorrente potrà partecipare con una sola opera in un’unica sezione, attraverso l’espressione artistica prescelta, e con esplicito riferimento ad almeno una realtà del Terzo Settore del territorio che, nella percezione dell’artista, incarni l’essenza del tema del concorso. Sono ammesse esclusivamente opere inedite, realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, secondo le categorie presenti nelle seguenti sezioni: arti figurative e grafiche; parole e/o musica e video storytelling. I talenti partecipanti potranno consegnare a mano o spedire con raccomandata a/r al CSV Foggia, entro il 31 marzo 2021 (farà fede il timbro postale), l’opera con la quale si intende partecipare, con la relativascheda di adesione e il regolamento debitamente sottoscritto in ogni sua pagina.

La dotazione finanziaria del concorso è pari a 3.250 euro e verrà impiegata, attraverso la copertura dei costi sostenuti per la realizzazione delle opere, sulla base dei seguenti limiti di spesa: per la sezione “Arti figurative e grafiche”, 1.000 euro per l’opera prima classificata, 500 euro per la seconda e 250 euro per la terza classificata. Per la categoria 'Parole e/o musica', sono stati destinati 500 euro per l’opera prima classificata e 250 euro per la seconda classificata. Infine, per la sezione 'Video storytelling', sono stati destinati 500 euro per l’opera prima classificata e 250 euro per la seconda classificata. La selezione delle opere candidate sarà effettuata da una Giuria costituita da cinque componenti esperti. Le opere saranno valutate secondo originalità e potenzialità espressiva, con insindacabile parere della suddetta Giura. La Giuria procederà entro il 30 aprile 2021 alla visione e alla selezione delle opere, raccolte per l’occasione in una mostra/presentazione collettiva.

Bando e scheda di partecipazione sono scaricabili dal sito del CSV Foggia, all’indirizzo www.csvfoggia.it