'Foggia a morsi', food blogger in missione: "Valorizziamo le ‘bellezze’ gastronomiche"

Conclusa la seconda edizione di ‘Foggia a morsi’, format social che valorizza le realtà della ristorazione locale. Nove gli appuntamenti cadenzati in queste settimane per altrettante location di Foggia e provincia, vagliate da 10 foodblogger del territorio, accompagnati di 16 ospiti. L’iniziativa nasce da un’idea di Antonio e Donatella di Metti Tavola, con l’obiettivo di promuove Foggia, e non solo, mettendo in risalto le ‘bellezze’ gastronomiche del territorio.

Così, gli amanti della buona cucina selezionano ristoranti, pizzerie e pub per poi visitarli e raccontare i loro piatti attraverso storie e post. A tavola ci sono stati anche ‘invitati extra’ (influencer, comici, tiktoker), che con la loro partecipazione hanno arricchito le esperienze culinarie. “Quello che si vede sui social è il risultato finale ma dietro c’è tanto lavoro e impegno” racconta Antonio. “Il nostro gruppo è interessante perché abbiamo tutti la passione per il food e per i social, ma siamo molto diversi tra noi e ognuno ha una forma di espressione propria. Il format piace, per questo stiamo pensando ad un nuova edizione, ma con delle novità”.

A partecipare alla seconda edizione di 'Foggia a Morsi': A casa di Carola, Il cuore in pentola, Ilenia Diana, La cucina del Fuorisede, Maria Grazia Cericola, Metti tavola, Paola Marra, Raffy 2014, Susy Onorato.