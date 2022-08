Tutto pronto per il concerto dei Ricchi e Poveri, previsto questa sera (inizio ore 21) nella villa comunale di Foggia. L'ingresso è libero, previsti 300 posti a sedere e 250 in piedi. L'afflusso in villa sarà regolato con controlli agli ingressi per gestire la capienza e verificare il rispetto di divieto di introdurre oggetti pericolosi. Le bottiglie d’acqua, se piccole, dovranno essere sprovviste del tappo. Sarà vietato introdurre: bottiglie d’acqua grandi, borracce, vetro e le lattine. Non sarà possibile entrare con bici, monopattini anche se condotti a mano, nonchè animali di qualsiasi taglia.