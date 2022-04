Davanti alle scuole di Lesina arrivano i ‘marinai vigili’

A Lesina arrivano i ‘marinai vigili’: pettorina blu, cappellino e paletta, saranno impegnati a garantire la sicurezza dei piccoli studenti davanti alle scuole. Sono i ‘nonni vigili’ del locale Gruppo dell’Associazione Nazionale Marina d’Italia, che riunisce coloro che appartenevano o appartengono alla Marina Militare.

Il servizio è partito oggi. Il sindaco Primiano Di Mauro, per l’occasione, ha ospitato in Comune il delegato regionale dell’Anmi Puglia, Mino Laghezza, e l’ammiraglio Michele de Pinto, vice presidente nazionale dell’Associazione Marinai d’Italia.

Per il momento, saranno quattro i ‘marinai vigili’ e, in prima battuta, affiancheranno gli agenti della Polizia Municipale poi, una volta strutturato il servizio, presidieranno da soli gli istituti. “Libereremo unità della Polizia Locale che potremo impiegare in altre attività”, fa sapere il sindaco Di Mauro, particolarmente soddisfatto al varo dell’iniziativa, battezzata per la prima volta con questo nome.

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi), oltre a promuovere iniziative finalizzate a diffondere e consolidare i valori della cultura e delle tradizioni marinare, incoraggia la partecipazione degli associati ad attività di volontariato e protezione civile e collabora con tutte le autorità locali. Il Gruppo A.n.m.i. di Lesina è stato costituito ufficialmente nel 2019. Il loro motto è “una volta marinaio, marinaio per sempre”.

L’8 marzo scorso, è stata firmata una convezione tra il Comune di Lesina e l’Anmi, nella persona di Alfonso Marino, commissario straordinario del Gruppo, per la concessione della sede in via Massimiliano Biscotti. Al momento della sottoscrizione, l’associazione si è impegnata anche a coadiuvare la Polizia Municipale per il servizio di sorveglianza degli alunni all’ingresso e all’uscita da scuola.