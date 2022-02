Buon compleanno Piero Pelù: il rocker foggiano d'adozione che fa la spesa al Rosati compie 60 anni

Paparazzato mentre fa la spesa al mercato Rosati, in coda all’Ipercoop o tra la folla davanti al palco della manifestazione di Libera del 21 marzo 2018, Piero Pelù è considerato a tutti gli effetti foggiano d’adozione. Da quando ha stretto una relazione sentimentale con la direttrice d’orchestra Gianna Fratta, nata a Erba ma originaria di Casalvecchio di Puglia sui Monti Dauni e residente a Foggia - la donna che il 14 settembre 2019 ha sposato a Firenze - nel tempo libero non manca di raggiungerla nel capoluogo dauno. Foggia, dove nel marzo 2020 si era rifugiato per trascorrere il loockdown con la moglie, è ormai la sua seconda casa.

I due si sono esibiti per la prima volta insieme durante l’edizione 2019 del prestigioso premio Argos Hippium, sul palco del suggestivo parco archeologico di Siponto. Due anni fa, a Sanremo, aveva portato il sul palco dell'Ariston 'Gigante', piazzandosi al quarto posto. In quella occasione la moglie del rocker aveva lanciato un appello ai foggiani: "Ok, non è famoso come me, non ha cantato al 'Giordano' e non si è vestito tutte le sere rosso-nero. Eppure vi chiedo di votarlo. Si chiama Piero Pelù, stasera farà venire giù il teatro Ariston, è un rocker e ha qualcosa a che fare con Foggia e col mercato Rosati".

Oggi il frontman dei Litfiba compie 60 anni: “Sono carico a pallettoni, testa che frulla a 10.000 giri ed energie stra positive per ‘L’Ultimo Girone’ coi Litfiba. E tenetevi pronti che il 21 marzo ci sarà una bella sorpresa!