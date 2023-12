I cognomi più diffusi a Foggia e nei comuni più grandi della Capitanata

A Foggia comandano i Russo, con 1383 residenti, è il cognome pi diffuso del capoluogo dauno e l'unico a superare la soglia dei mille. In seconda posizione ci sono i Bruno a quota 869, mentre i Delli Carri occupano il terzo gradino più alto del Puglia con 700 cittadini con quel cognome. Completano la top ten Longo, Padalino, Scopece, Carella, Pipoli, D'Angelo e Rizzi.

I Russo comandano anche a Cerignola con 533 cognomi. Doppiati Cirulli e Grieco appaiati in seconda posizione. Tra i primi dieci Cannone, Compierchio, Cianci, Caputo, Colucci e Marinaro.

A Manfredonia guidano la classifica i Prencipe: in 1082 portano quel cognome. Guerra con 939 e Rinaldi con 894 rispettivamente in seconda e terza posizione, poi Trotta e Totaro. A seguire La Torre, Lauriola, Castriotta, Ciuffreda e Tomaiuolo.

A San Severo la spuntano i Pistillo con 317 cognomi, Florio e Russi completano il podio con 290 e 252 persone. Quarti i Ciavarella, quindi i Nardella. Al sesto posto i Giuliani, poi i Lombardi, Pazienza, La Pietra e Niro.

A Lucera i Di Gioia, con 284 cognomi, guardano tutti dall'alto verso il basso. Insidiano il primato i Russo con 236 cognomi. Terzo posto per il cognome Forte. A Seguire De Troia, Di Giovine, Grasso, Barbaro, Petrilli, Pellegrini e Capobianco.

A San Giovanni Rotondo si contendono il primato Mangiacotti e Placentino, entrambi in cima alla classifica dei cognomi più diffusi a quota 410. Terzo posto per i Russo. Quarti i Savino, a scendere i più diffusi sono Urbano, Longo, Cocomazzi, Di Maggio, Cappucci e Siena.

I Russo comandano anche a Orta Nova con 137 famiglie con quel cognome. Sul podio Gaeta e Manzi. Seguono Bruno, Roggia, Trecca, Maffione, Novelli, Vece e Aghilar.

A Torremaggiore il cognome più diffuso è quello dei Coppola con 185, poi Di Pumpo e Sacco. Completano la classifica Faienza, Russo, Angeloro, Celozzi, Pensato, Costantino e Celeste.

Testa a testa a San Nicandro Garganico tra Giagnorio con 171 e Russo con 165. Staccati, ma non di molto, i Vocale. A seguire Nardella, Ciavarella, Caruso, Mascolo, Montemitro, Vocino e Marinacci.

Primo posto a Vieste per i Cariglia con 207 cognomi, poi Vescera e Santoro. In quarta posizione Ruggieri, quinti i Pecorelli. Simone, Notarangelo, Lopriore, Azzarone e Gentile.

Non c'è partita a San Marco in Lamis: primo posto occupato dai Nardella con 520 residenti, si fermano a quota 400 i Ciavarella. Terzo posto per i Villani con 356 cognomi. Tra i primi dieci Tenace, Soccio, Bonfitto, Tancredi, Martino, Giuliani e Coco.

Apricena è dei Lombardi, primi a quota 148. A seguire Rendina, Milone, Tedesco, De Lorenzo, Tartaglia, Viggiani, Nargiso, Merlino e Di Nauta.

In tutta la provincia di Foggia Russo è il cognome più diffuso. Al secondo posto c'è Rinaldi, al terzo Lombardi. Tra i primi dieci Prencipe, Guerra, Totaro, Palumbo, Torre, Ciuffreda e Gentile