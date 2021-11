Nuove attività per il 'Cuore di Foggia': ascolto, laboratori e formazione per i piccoli clown dottori

Riapre lo sportello pedagogico d’ascolto dell’associazione Il Cuore Foggia, con la consulenza di Filomena Arena, pedagogista clinica di risaputa esperienza, a disposizione per ascoltare le esigenze e le problematiche dei genitori e consigliare strategie e tecniche di aiuto.

In supporto allo sportello d’ascolto, i volontari organizzano laboratori gratuiti di Clownterapia per educare i piccoli con il sorriso sperimentando, attraverso laboratori emozionali, l’importanza di valori come la solidarietà, la condivisione, la fiducia, il rispetto e l’amicizia.

“Il progetto – spiega la presidente de Il Cuore Foggia, Jole Figurella – coinvolgerà bambini dai 6 ai 12 anni, che potranno diventare piccoli Clown Dottori attraverso laboratori di clownerie e una formazione basata sulla psicologia Mindfulness, attraverso la guida di specialisti pedagogisti, educatori, psicoterapeuti e animatori socio- educativi”.

I laboratori prevedono workshop di teatroterapia, arteterapia, clownerie e danzaterapia basati, appunto, sulle emozioni.

“Questo percorso – continua Jole Figurella - terminerà con il ‘battesimo’ e la vestizione con il loro piccolo camice colorato e con il naso rosso. Inoltre, con il tutoraggio dei Clown Dottori adulti, potranno svolgere attività in una struttura per anziani o bambini speciali, per favorire uno scambio generazionale e l’inclusione”.

I laboratori si svolgeranno presso la sede centrale de Il Cuore Foggia (Via Ugo la Malfa) e nella sede della sezione di San Severo (presso l’Oratorio della Divina Provvidenza) una volta a settimana, il giovedì pomeriggio, dalle ore 16.30 alle 18.00, a partire dall’11 novembre 2021.

Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid, si formeranno gruppi di otto bambini per volta e il percorso educativo avrà la durata di un mese.

Tutte le attività sono gratuite.