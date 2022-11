Tre panchine per Foggia, al via il 'Click day' di Avis e Lanza Perugini: "Insieme per una splendida iniziativa"

L'Avis comunale Foggia e il Liceo Lanza Perugini insieme per una splendida iniziativa. Si tratta del 'Click Day', il contest lanciato su Facebook attraverso cui gli studenti potranno disegnare tre panchine a tema, che verranno posizionate in città.

I vincitori avranno anche diritto a buoni acquisto di materiale didattico. Grazie alla collaborazione con il Liceo Lanza Perugini, rappresentato ieri dai docenti dell’istituto, è stato anche presentato il nuovo calendario dell’Avis per il 2023. Per realizzarlo sono state scelte 13 tavole, disegnate dagli studenti del Liceo e incentrate sul tema della donazione. Il calendario sarà distribuito a breve gratuitamente, come gadget destinato a tutti i donatori. Non è mancata la richiesta di aiuto alle istituzioni per la chiusura pomeridiana del Centro Trasfusionale del Policlinico di Foggia, che rappresenta un grave ostacolo a chi possa donare solo di pomeriggio per motivi lavorativi.