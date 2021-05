Archeologia, arte e scienze naturali raccontano il territorio: riparte il Circuito Musei e Luoghi della Cultura Mira Aps a partire da Giugno 2021

Mira, con il Comune di Castelluccio Valmaggiore, il Comune di Ordona e il Comune di Pietramontecorvino, si attiva per proporre aperture nei mesi estivi.

Tutti i martedì di giugno e su prenotazione nei mesi di luglio, agosto e settembre, le aperture dei musei si alterneranno agli eventi che partiranno a breve con l’avvio di progetti regionali e nazionali.

Le aperture di giugno sono caratterizzate dalle visite guidate 'a due o tre tempi' in cui l’archeologia, l’arte e le scienze naturali prendono forma e voce per raccontare il nostro territorio.

Da Martedì 1 giugno dunque via libera, alle visite 'a due tempi' al Museo Valle del Celone di Castelluccio Valmaggiore dove è prevista la visita tattile con un 1° tempo per il settore archeologico e un 2° tempo per il settore naturalistico; Museo Archeologico Herma di Ordona dove è prevista la visita con un 1° tempo per il settore archeologico e un 2° tempo per il settore su arte contemporanea con la mostra del Maestro Salvatore Lovaglio; Torre Normanna di Pietramontecorvino dove la visita a due tempi prevede un 1° tempo sul settore storico-archeologico e un 2° tempo su esperienza laboratoriale

E’ obbligatoria la prenotazione al link di eventbrite: Museo Valle del Celone: https://bit.ly/3oPYNMA; Museo Archeologico Herma: https://bit.ly/2TlKDYh; Torre Normanna di Pietramontecorvino: https://bit.ly/3vmNk9R

Presso il luogo culturale si potrà effettuare il pagamento del ticket.

Restano in vigore gli obblighi di mascherina, di igienizzazione delle mani e di distanziamento; gli ingressi saranno contingentati per garantire la sicurezza di visitatori e operatori museali.

Per informazioni cellulare 320.9297240 e 373.8384202 oppure scrivete a mirassociazionecultura@gmail. com