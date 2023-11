Miss Italia sorride a Foggia: la 21enne Chiara Viscillo è la regina dell'eleganza

Ancora una volta la provincia di Foggia non riesce nell'impresa di riportare a casa la corona di Miss Italia, una volta appartenuta a Danila Nazzaro, ma ritorna a casa ugualmente con la soddisfazione di un prestigioso riconoscimento, quello ottenuto dalla 21enne foggiana Chiara Viscillo, che a Salsomaggiore Terme, nel corso della 84esima edizione del concorso di bellezza più importante dello Stivale, ha conquistato la fascia di miss Eleganza 2023.

Nata a Foggia, Chiara compie oggi 12 novembre appena 21 anni. È alta 1,71, ha occhi verdi e capelli biondi. Frequenta il corso di laurea in Scienze Biologiche e lavora saltuariamente come modella e ragazza immagine. Spensierata e socievole, adora cucinare (per gli altri).

Dopo un ricovero in ospedale da bambina, durante il quale ha ricevuto assistenza e cure amorevoli, la miss vorrebbe a sua volta aiutare le persone fino a fare di questo impegno il suo lavoro. Vorrebbe inoltre approfondire lo studio della microbiologia e della neurobiologia. Ma il suo pensiero è rivolto anche ai viaggi all'estero, che ritiene essere un grande arricchimento umano e culturale.

Capelli lunghi biondo scuro e occhi color ghiaccio, nel 2020 è stata miss rossonera.