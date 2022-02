Maria Chiara Giannetta "carichissima" per Sanremo. Fan, amici e colleghi: "Tranquilla, non cadrai dalle scale"

“Tranquilla non cadrai dalle scale”: Fan, amici, colleghi e conoscenti di Maria Chiara Giannetta hanno provato a rincuorarla inviandole una serie di messaggi che l’attrice di Foggia ha pubblicato sulle storie di Instagram. Anche Michela Cota, mattinatese dalle doti straordinarie e tra le 'coach non vedenti' per la costruzione del personaggio 'Blanca', ha provato a darle la carica: “Maria Chiara non cadrai dalle scale, ti aiuterò io a scenderle ad occhi chiusi".

“Sono molto carica, spero sulle scale di cavalcare questa energia”. Così Maria Chiara Giannetta a ‘Oggi è un altro giorno’ a poche ore dall’inizio della quarta puntata in cui l’attrice 29enne di Foggia indosserà i panni della la co-conduttrice al fianco presentatore del Festival di Sanremo, Amadeus. Protagonista della serie tv di successo insieme al cane Inneo, nei panni di Blanca Ferrando, giovane non vedente consulente di polizia e di Don Matteo nei panni del capitano Anna Olivieri, per Maria Chiara – formatasi al Teatro Limone di Foggia e proveniente dal centro sperimentale di Cinematografia di Roma, la sfida più complicata sarà quella di scendere la famosa scalinata dell’Ariston: “Sto facendo le prove, spero di non cadere” ha aggiunto.

A Tv Sorrisi e Canzoni, Giannetta ha raccontato come si è concretizzata l’opportunità di Sanremo: “Mi ha telefonato. Sono stata in silenzio credo un paio di minuti per metabolizzare la cosa, lui ha detto: “Ci sei? È caduta la linea?”. In realtà io e Amadeus ci eravamo trovati benissimo quando sono andata ospite da lui ai Soliti ignoti’. Galeotta è stata quella trasmissione».