Collec'Thor, il 'cestino di mare' che aspira la plastica: il primo del Meridione installato a Manfredonia

Nella giornata di ieri, presso il porto turistico 'Marina del Gargano' di Manfredonia, è stato installato il primo dei due 'Collec'thor' acquistati dal Comune di Manfredonia attraverso il finanziamento interreg Marless Marine Letter.

L'evoluzione dei seabin (cestino di mare), funziona mediante un'apparecchiatura all'avanguardia e tecnologica, che permette alla macchina di aspirare rifiuti in prossimità della banchina, e di filtrare le acque in modo da catturare alghe e rifiuti, principalmente plastiche.

Il Comune di Manfredonia - che avrà il compito di provvedere alla raccolta dei rifiuti, nonché di effettuare un monitoraggio sugli stessi per raccogliere una serie di dati da inviare successivamente alla Regione - è il primo comune del centro sud ad installare il nuovo Collec'Thor, il secondo in Italia dopo Genova. "Questo è un gran motivo d'orgoglio per me, in qualità di assessore alla Transizione ecologica e in quanto ho seguito fin dal primo momento tutte le fasi del finanziamento, e per tutta l'amministrazione comunale" sottolinea Giuseppe Basta.

"Per questo ci tengo a ringraziare personalmente l'ing. Rosa Tedeschi, dirigente del comune, e l'ing. Francesco Damiano, tecnico del Comune, per aver dato seguito celermente alle mie richieste. Ringrazio l'Autorità di Sistema Portuale per essersi resa disponibile a stilare un Protocollo d'intesa che ci ha permesso di partecipare al bando della Regione Puglia, nonché al Porto Turistico Marina del Gargano e alla Lega Navale (luogo dove sarà installato il secondo "cestino" acquistato mediante il suddetto finanziamento). Non da ultimo, ringrazio il neo eletto onorevole Giandiego Gatta , che in veste di consigliere regionale ha contribuito a tessere un ottimo rapporto con gli uffici regionali, i quali ci hanno permesso di essere subito efficienti nei vari adempimenti burocratici"