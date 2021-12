Il Cervellone: il quiz game è arrivato in Capitanata

'Il Cervellone' è il gioco a quiz pensato e progettato per il mondo dell’intrattenimento ideato e prodotto da 'Planet Multimedia'. Un format ideale per locali, pub, ristoranti, centri commerciali ma anche per eventi aziendali, compleanni, feste di lauree, matrimoni e feste a tema in genere.

L'obiettivo è trasportare le stesse emozioni vissute dai concorrenti nei giochi a quiz televisivi, direttamente nei locali, nei centri commerciali e nelle piazze. Un vero e proprio quiz multimediale dove attraverso l’utilizzo di moderne pulsantiere elettroniche senza fili, i partecipanti al gioco/evento interagiscono direttamente con l’avanzatissimo sistema elettronico, diventando i protagonisti principali della serata.



Il gioco è gestito da due persone dello staff, una si occupa della parte tecnica e un presentatore che coinvolge tutti i partecipanti alla sfida. E’ compito del presentatore leggere le domande a risposta multipla, che vengono visualizzate sugli schermi giganti o sui televisori dei locali. I giocatori, grazie alle pulsantiere wireless in loro possesso, possono così rispondere alle domande e un sofisticato sistema di gestione dei punteggi, assegna o toglie dei punti proprio in base all'esattezza delle risposte.

Per informazioni è possibile consultare la pagina instagram ufficiale oppure il sito web.