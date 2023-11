Verde 'selvaggio' al Cep, protestano i residenti: "Alberi pericolosi per la pubblica incolumità"

Verde ‘selvaggio’ al quartiere Cep, le doglianze dei residenti di via Machiavelli, via Tasso, viale Virgilio e vie contigue alla scuola dell'infanzia dismessa e abbandonata ‘Giovanni XXIII’ arrivano all’associazione di protezione ambientale, di protezione anima li e di protezione civile ‘Fare Ambiente’.

Lamentele e segnalazioni di "pericolo per la pubblica e privata incolumità", che l’associazione ha fatto pervenire al Comune di Foggia, responsabile del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico: “Si segnalano alberi di pini mediamente di altezza di circa 15 metri, molti dei quali col tronco inclinato rispetto al terreno e con rami da anni non disciplinati da giusta potatura e, pertanto, suscettibili a staccarsi dal tronco in caso di vento, ma anche in assenza dello stesso che potrebbero genera re situazioni di pericolo e danni materiali a cose e persone”, si legge nella Pec inoltrataai servizio Ambiente e Lavori Pubblici del Comune. “Si chiede un repentino intervento al fine di scongiurare pericolo per la pubblica e privata incolumità oltre al recupero della scuola pubblica abbandonata“.