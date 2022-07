Celle di San Vito, il più piccolo paese della Puglia è ancora tutto da scoprire

E? stato accolto il progetto del comune di Celle di San Vito per il potenziamento dell?info-point. La regione Puglia, infatti, ha finanziato per 16mila euro la proposta progettuale finalizzata al potenziamento dell?info-point appartenente alla rete regionale 2022. L?ente regionale, in continuità con il lavoro svolto negli anni precedenti, in un?ottica di miglioramento dell?offerta turistica locale e della qualità dei servizi di valorizzazione del territorio, ha voluto incrementare i servizi specificamente rivolti all?ecoturismo.

In tutta la regione Puglia, sono stati finanziati solo 129 info-point che fanno parte della rete regionale annualità 2022. Quello di Celle di San Vito, nato nel 2020, è ubicato all?interno del municipio e la sua gestione è stata affidata all?associazione 'Attivamente Insieme'. ?Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi in grado di potenziare, uniformare e qualificare il servizio di informazione e accoglienza turistica locale svolto dal nostro comune. Speriamo che i turisti siano sempre più soddisfatti perché l?info-point è stato, e lo sarà sempre di più, un punto di riferimento per i visitatori che cercano supporto durante i loro soggiorni nel nostro territorio? ha dichiarato la sindaca del comune di Celle di San Vito, Palma Maria Giannini

Nel dettaglio, gli interventi di potenziamento dell?info-point prevedono il prolungamento degli orari di apertura degli uffici, l?introduzione di figure professionali qualificate con competenze specifiche, l?adozione di badge e divise dal layout coordinato, la realizzazione di attività culturali e artistiche, il rilevamento informatizzato dei dati sull?affluenza e di quelli riguardanti l?indice di gradimento. ?Agli utenti dell?info-point saranno sottoposti questionari di gradimento attraverso i quali sarà possibile rilevare sia i dati relativi all?affluenza sia alla customer satisfaction. Questi dati, insieme a quelli ricevuti tramite tutti i nostri canali social, saranno analizzati al fine di attuare i miglioramenti suggeriti dagli stessi utenti" ha dichiarato Virginia Carosielli, vice-presidente di 'attivamente Insieme'.

L?info-point attuerà un?importante azione di co-marketing territoriale, in un?ottica di sviluppo turistico sostenibile, fruibile tutto l?anno, nel cui ambito si svolgeranno attività di laboratorio (su profumi e colori di francoprovenzale), visite guidate nel paese e al museo della civiltà contadina francoprovenzale e degustazioni di prodotti di aziende presenti nei Monti Dauni. Su prenotazione, si svolgeranno altre attività laboratoriali sull?uso di erbe officinali presenti sul territorio, con degustazione e show cooking in lingua francoprovenzale. Anche la via Francigena sarà protagonista, con escursioni che favoriranno la mobilità lenta e sostenibile grazie alla presenza di biciclette elettriche comunali.

Infine, sono in programma una serie di manifestazioni culturali che l?info-point sosterrà come l?inaugurazione della statua di Carlo D?Angiò, il conferimento della cittadinanza onoraria al bambino canadese di nome Celle, la sagra del cicatello, la festa del vicino, il pellegrinaggio di San Vito lungo la via Francigena, la presentazione del volume storico postumo di monsignor Tangi e lo scambio con il Salento di musica e canti.